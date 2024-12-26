Где выгоднее обменивать доллары

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что выбор учреждения для обмена иностранной валюты зависит от потребностей клиента. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Эксперт добавил, что люди могут стремиться найти место, где получится дешевле купить и дороже продать валюту, или ищут безопасное место для обмена, чтобы не беспокоиться из-за вероятного мошенничества. Плотников выделил следующие моменты по обмену валюты:

По его словам, обычно, обменники предлагают лучший курс, чем банки. В то же время на черном рынке реально найти лучшие условия, чем в пунктах обмена;

Алексей Плотников заявил, что не рекомендую обменивать валюту на черном рынке, поскольку существует большая вероятность наткнуться на мошенников или каких-то криминальных элементов.

Эксперт добавил, что пропагандирую обмен в банках. Главная причина – это максимальная безопасность. В частности, по его словам, речь идет о камерах видеонаблюдения и охране.

Как отличается курс доллара в банках и обменниках

По состоянию на 26 декабря Национальный банк Украины установи курс доллара на уровне 41,86 гривны. Тогда как средний курс американской валюты в банках Украины колеблется на уровне 41,70 гривны (покупки) – 42,25 гривны (продажа). Об этом информирует портал "Минфин". Зато пункты обмена покупают доллар по курсу на уровне 42,10 гривны, а продают – за 42,15 гривны.

Цена 100 долларов в банках и обменниках: