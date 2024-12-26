Де вигідніше обмінювати долари

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що вибір установи для обміну іноземної валюти залежить від потреб клієнта. Про це пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Експерт додав, що люди можуть прагнути знайти місце, де вийде дешевше купити й дорожче продати валюту, або шукають безпечне місце для обміну, аби не турбуватися через ймовірне шахрайство. Плотніков виділив такі моменти щодо обміну валюти:

За його словами, зазвичай, обмінники пропонують кращий курс, ніж банки. Водночас на чорному ринку реально знайти кращі умови, ніж в пунктах обміну;

Олексій Плотніков заявив, що не рекомендую обмінювати валюту на чорному ринку, оскільки існує велика ймовірність натрапити на шахраїв або якихось кримінальних елементів.

Експерт додав, що пропагую обмін у банках. Головна причина – це максимальна безпека. Зокрема, з його слів, йдеться про камери відеоспостереження та охорону.

Як відрізняється курс долара в банках та обмінниках

Станом на 26 грудня Національний банк України встанови курс долара на рівні 41,86 гривні. Тоді як середній курс американської валюти у банках України коливається на рівні 41,70 гривні (купівлі) – 42,25 гривні (продаж). Про це інформує портал "Мінфін". Натомість пункти обміну купують долар за курсом на рівні 42,10 гривні, а продають – за 42,15 гривні.

Ціна 100 доларів в банках та обмінниках: