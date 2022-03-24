Об этом сообщило российское министерство финансов. По состоянию на 3 марта объем ФНБ составил 12,93 триллиона рублей (9,7% ВВП).

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Следовательно, в долларовом эквиваленте объем ФНБ обвалился более чем на 20 миллиардов долларов. Это связано с падением рубля и изменением стоимости золота.

Справка: ФНБ является частью механизма пенсионного обеспечения россиян.

Заметим, что такое ощутимое падение фонд претерпел в феврале, когда война длилась всего 4 дня. В марте же мир ввел гораздо более жесткие санкции против России. Поэтому и обвал этого фонда может быть куда более существенным.

Напомним, что Fitch Ratings присоединился к S&P Global и аннулирует рейтинги всех российских компаний, в том числе и попавших под санкции банков.

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