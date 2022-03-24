Эти рейтинги будут отозваны до 15 апреля, заявили в Fitch Rationgs.

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Компания придерживается решения, принятого ЕС накануне — запрещено предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам или органам, созданным в России. Кстати, об идентичном решении ранее заявили в S&P Global.

Важность кредитного рейтинга

Суть кредитного рейтинга состоит в том, чтобы показать инвестору надежность его вклада в активы компании или страны. Без кредитного рейтинга инвесторы попросту не будут заходить на российский рынок.

Ранее Fitch Group объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России. Компания прогнозирует, что вскоре Россия может объявить дефолт из-за неспособности гасить свои облигации.

Также агентство прогнозирует падение российской экономики на 8%. Заметим, что по сравнению с другими агентствами и банками это еще оптимистичный сценарий. Остальные прогнозируют падение на 10 – 14%.

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