Про це повідомило російське міністерство фінансів. Станом на й березня обсяг ФНБ склав 12,93 трильйона рублів (9,7% ВВП).

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Відтак в доларовому еквіваленті обсяг ФНБ обвалився на понад 20 мільярдів доларів. Це пов'язано з падінням рубля та зміною вартості золота.

Довідка: ФНБ є частиною механізму пенсійного забезпечення росіян.

Зауважимо, що такого відчутного падіння фонд зазнав у лютому, коли війна тривала лише 4 дні. У березні же ж світ ввів значно жорсткіші санкції проти Росії. Тож і обвал цього фонду може бути куди суттєвішим.

Нагадаємо, що Fitch Ratings долучився до S&P Global та анулює рейтинги всіх російських компаній, в тому числі й банків, які потрапили під санкції.

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