ОАЭ выступили против российского теневого флота: в центре внимания "уникальная" африканская стра

Объединенные Арабские Эмираты приняли важное решение относительно судов страны, которые могут перевозить российскую нефть. Это также является важным сигналом от ОАЭ относительно теневого флота России.

ОАЭ запретили судам российского "теневого флота" заходить в порты

Объединенные Арабские Эмираты больше не будут позволять судам под флагом Эсватини заходить в свои порты и акватории. Интересно, что эта африканская страна не имеет выхода к морю, а до 2023 года не имела ни одного судна под своим флагом. Ранее в этом году подобное решение приняли в отношении танкеров, которые ходят под флагом Камеруна.

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Это решение ОАЭ свидетельствует о том, что страна все больше дистанцируется от рисковых судов, которые могут помогать перевозить российскую нефть. Дело в том, что суда, которые ходят под флагами выше упомянутых стран, входят в теневой флот России, который создали для обхода санкций.

Запрет не касается судов, которые оцениваются более широким международным классификационным органом.

Издание Bloomberg обнаружило, что из 18 танкеров с флагом Эсватини, которые можно заметить в данных отслеживания судов, нет информации о праве собственности на 16. В то же время компания Kpler обнаружила, что несколько танкеров в этом списке перевозили нефть из России и Иране.

Напомним, что с 2023 года Россия за десятки миллионов долларов скупает старые суда для своего теневого флота. Кстати, государству-агрессору помогали скрытые посредники в Объединенных Арабских Эмиратах.