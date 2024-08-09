ОАЕ заборонили судам російського "тіньового флоту" заходити в порти

Об'єднані Арабські Емірати більше не будуть дозволяти суднам під прапором Есватіні заходити до своїх портів та акваторій. Цікаво, що ця африканська країна немає виходу до моря, а до 2023 року не мала жодного судна під своїм прапором. Раніше цього року подібне рішення ухвалили щодо танкерів, які ходять під стягом Камеруну.

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Це рішення ОАЕ свідчить про те, що країна все більше дистанціюється від ризикових суден, які можуть допомагати перевозити російську нафту. Річ у тому, що судна, які ходять під прапорами вище згаданих країн, входять до тіньового флоту Росії, який створили для обходу санкцій.

До теми! Заборона не стосується суден, які оцінюються ширшим міжнародним класифікаційним органом.

Видання Bloomberg виявило, що з 18 танкерів з прапором Есватіні, які можна помітити ​​у даних відстеження суден, немає інформації про право власності на 16. Водночас компанія Kpler виявила, що декілька танкерів у цьому списку перевозили нафту з Росії та Ірані.

Нагадаємо, що з 2023 року Росія за десятки мільйонів доларів скуповує старі судна для свого тіньового флоту. До речі, державі-агресорці допомагали приховані посередники в Об'єднаних Арабських Еміратах.