ОАЕ заборонили судам російського "тіньового флоту" заходити в порти
Об'єднані Арабські Емірати більше не будуть дозволяти суднам під прапором Есватіні заходити до своїх портів та акваторій. Цікаво, що ця африканська країна немає виходу до моря, а до 2023 року не мала жодного судна під своїм прапором. Раніше цього року подібне рішення ухвалили щодо танкерів, які ходять під стягом Камеруну.
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Це рішення ОАЕ свідчить про те, що країна все більше дистанціюється від ризикових суден, які можуть допомагати перевозити російську нафту. Річ у тому, що судна, які ходять під прапорами вище згаданих країн, входять до тіньового флоту Росії, який створили для обходу санкцій.
Видання Bloomberg виявило, що з 18 танкерів з прапором Есватіні, які можна помітити у даних відстеження суден, немає інформації про право власності на 16. Водночас компанія Kpler виявила, що декілька танкерів у цьому списку перевозили нафту з Росії та Ірані.
Нагадаємо, що з 2023 року Росія за десятки мільйонів доларів скуповує старі судна для свого тіньового флоту. До речі, державі-агресорці допомагали приховані посередники в Об'єднаних Арабських Еміратах.