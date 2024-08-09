ОАЭ запретили судам российского "теневого флота" заходить в порты

Объединенные Арабские Эмираты больше не будут позволять судам под флагом Эсватини заходить в свои порты и акватории. Интересно, что эта африканская страна не имеет выхода к морю, а до 2023 года не имела ни одного судна под своим флагом. Ранее в этом году подобное решение приняли в отношении танкеров, которые ходят под флагом Камеруна.

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Это решение ОАЭ свидетельствует о том, что страна все больше дистанцируется от рисковых судов, которые могут помогать перевозить российскую нефть. Дело в том, что суда, которые ходят под флагами выше упомянутых стран, входят в теневой флот России, который создали для обхода санкций.

К теме! Запрет не касается судов, которые оцениваются более широким международным классификационным органом.

Издание Bloomberg обнаружило, что из 18 танкеров с флагом Эсватини, которые можно заметить в данных отслеживания судов, нет информации о праве собственности на 16. В то же время компания Kpler обнаружила, что несколько танкеров в этом списке перевозили нефть из России и Иране.

Напомним, что с 2023 года Россия за десятки миллионов долларов скупает старые суда для своего теневого флота. Кстати, государству-агрессору помогали скрытые посредники в Объединенных Арабских Эмиратах.