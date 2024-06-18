Сдвинула с пьедестала Microsoft и Apple: какая компания стала самой дорогой в мире

Компания Nvidia в очередной раз с начала 2024 года пересекла важный рубеж и возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире. Такому мощному росту акций и капитализации американской компании способствует бум вокруг искусственного интеллекта.

Компании Nvidia удалось обогнать по уровню капитализации техногигантов Microsoft Corp. и Apple Inc. Именно эти корпорации в течение лет поочередно возглавляли этот рейтинг, а сейчас занимают вторую и третью строчки соответственно. Капитализация каждой из компаний, которые входят в тройку лидеров, выше отметки в 3 триллиона долларов.

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Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Во вторник, 18 июня, акции компании Nvidia подорожали более чем на 3,5%. Благодаря этому рыночная капитализация американской компании, которая контролирует примерно 80% рынка высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта, достигла 3,3 триллиона долларов. Благодаря этому Nvidia стала самой дорогой компанией в мире по уровню капитализации.

Последний раз Nvidia опережала Apple по капитализации в 2002 году. Это было до выпуска первого iPhone. Тогда каждую из компаний оценивали в менее чем 10 миллиардов долларов.

На момент создания этого материала, акции Nvidia торгуются на уровне 135,60 доллара за штуку, согласно данным Global Ranking. Для понимания год назад компания занимала лишь шестое место в рейтинге самых дорогих компаний в мире с капитализацией на уровне 1,052 триллиона долларов. С начала года ценные бумаги техгиганта выросли в цене почти на 178%, а за 12 месяцев – на примерно на 210%, информирует MarketWatch.

Что происходило с Nvidia с начала года

Уже в начале января акции Nvidia достигли рекордного показателя на бирже, подорожав на 6,4%. Этому способствовала презентация серии графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER. Компания также сообщила о выпуске других технических средств и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

именно бум вокруг искусственного интеллекта позволил техгиганту вырваться в лидеры на бирже и привлечь внимание как экспертов в различных областях, так и обычных людей во всем мире.

Уже 5 июня 2024 года акции Nvidia достигли выше 1223 долларов за штуку и позволили компании Nvidia опередить Apple по капитализации на рынке и занять вторую строчку в этом рейтинге. Стремительное подорожание ценных бумаг происходит на фоне подготовки компании к дроблению собственных акций, которое она анонсировала еще в начале марта 2024 года.