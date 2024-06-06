Во время торгов в среду, 5 июня, акции Nvidia подорожали выше 1223 долларов за штуку, что стало внутридневным максимумом. Стремительное подорожание ценных бумаг происходит на фоне подготовки компании к дроблению собственных акций, которое она анонсировала еще в начале марта 2024 года.
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Как изменила стоимость акций Nvidia с начала года
С начала 2024 года акции Nvidia подорожали более чем на 147%, тогда как в годовом исчислении этот показатель составил почти 218%, информирует MarketWatch. Кроме того, 22 мая, когда техгигант обнародовал свой последний прогноз по доходам, акции компании выросли почти на 30%.
Почему Nvidia стала второй самой дорогой компанией в мире
Благодаря дроблению акций американский техгигант планирует привлечь больше мелких инвесторов, для которых текущая цена слишком высока. Дробление акций проведут 7 июня. Кроме того, спрос на топпроцессоры от Nvidia значительно превысил предложение.
На фоне стремительно роста стоимости ценных бумаг, Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний, заняв второе место. До этого эту строчку занимала компания Apple.
В общем тройка лидеров сейчас имеет такую капитализацию на рынке:
- Корпорация Microsoft с капитализацией на уровне 3,15 триллиона долларов;
- Рыночная капитализация Nvidia составляет 3,011 триллиона долларов;
- Тогда как капитализация Apple остановилась на уровне 3,003 триллиона долларов.