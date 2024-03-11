На момент создания этого материала, цена акций Nvidia колеблется на уровне 859 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 2,1 триллиона долларов, по данным Global Ranking.

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Компания Nvidia планирует провести сплит акций

В связи с тем, что стоимость акций Nvidia приближается к 1 тысяче долларов, компания планирует провести дробление ценных бумаг (сплит). Главная цель – привлечь больше мелких инвесторов, для которых текущая цена слишком высока.

К теме! Последний раз американская компания проводила сплит акций в 2021 году. Тогда ценные бумаги производителя чипов стоили 600 долларов за штуку.

Для понимания ситуации, с начала 2023 года акции производителя микросхем подорожали со 150 долларов до исторического максимума на уровне 972 долларов (по состоянию на 8 марта).

С января 2024 года ценные бумаги Nvidia подорожали на 81%. Мощным катализатором финансового успеха компании остается ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Кроме того, 1 марта компания Nvidia установила еще один исторический рекорд, впервые достигнув рыночной капитализации на уровне 2 триллионов долларов.

Напомним, что в феврале 2024 года главный инвестиционный стратег из Bank of America отметил стремительный рост рыночной капитализации Nvidia. В частности, это привело к тому, что рыночная стоимость этой компании превзошла фондовую биржу в Китае.