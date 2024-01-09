Как выросли акции Nvidia

В результате представленной на презентации серии графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER акции Nvidia стали больше на 6,4% и приобрели значение 552,53 доллара за штуку. Это рекордный показатель.

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За 2023 год ценные бумаги Nvidia выросли почти в 3 раза – на 234,36%. В начале прошлого года акцию этой компании можно было купить буквально за 156 долларов.

Новые процессоры – это не единственное нововведение. Компания Nvidia объявила о выпуске других технических средств и программного обеспечения на основе AI.

Интересно, что сейчас рыночная стоимость производителя Nvidia – 1,3 триллиона долларов.

Какие еще акции выросли из-за ИИ

Благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта, некоторые компании смогли совершить технологический прорыв. А это, в свою очередь, стимулировало рост стоимости их акций.

Больше всего выросли в цене ценные бумаги таких компаний.

Amazon;

Tesla;

Apple;

Meta Platforms;

Microsoft;

Nvidia;

Alphabet.

Их суммарная капитализация в 2023 году составила 12 триллионов долларов. При этом показатель роста равен 5,1 триллиона долларов.

Заметьте! Больше всего выросли показатели Apple. Капитализация этой организации – 3 триллиона долларов. По состоянию на данный момент, это рекордный показатель.