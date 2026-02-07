Какая валюта самая дорогая в мире?

В 2026 году аналитики Forbes уже составили список самых сильных валют в мире. Его сформировали на основе обменного курса к доллару США.

Сейчас самой сильной валютой в мире является кувейтский динар (KWD). Один динар можно обменять примерно на 3,25 доллара США.

Кувейт расположен между Саудовской Аравией и Ираком. Страна получает большую часть своего богатства как ведущий мировой экспортер нефти.

Как выглядит кувейтский динар: смотрите фото

В Википедии говорится, что Центральный банк Кувейта ввел в обращение шестую серию банкнот 29 июня 2014 года. Некоторые из них имеют шероховатую поверхность, чтобы незрячие люди могли распознавать купюры на ощупь.

По данным Google Финансы, по состоянию на 4 февраля один кувейтский динар обойдется в 140,30 гривны.

Интересно! После кувейтского динара в рейтинге Forbes идут бахрейнский динар (около 2,65 доллара США), оманский риал (2,60 доллара США), иорданский динар (1,41 доллара США), британский фунт (1,37 доллара США), гибралтарский фунт, швейцарский франк (1,28 доллара США), доллар Каймановых островов (1,19 доллара США), евро (1,18 доллара США) и только потом – доллар США.

Интересные факты о других валютах: