Кто такая Анна Малигон?
Анна Малигон родилась в 2003 году в Харькове. После начала полномасштабного вторжения России она выехала в Соединенные Штаты, пишет 24 Канал.
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Малигон активно ведет страницы в социальных сетях, в частности имеет аккаунт на OnlyFans, где публикует откровенные фото и видео. В ее Instagram – провокационные снимки как из профессиональных, так и из любительских фотосессий, также она демонстрирует путешествия в разные страны.
Анна Малигон на отмочинке / фото instagram.com/maligoshik
В апреле 2024 года Малигон ненадолго вернулась в Украину и посетила города вблизи фронта и перечислила 30 тысяч долларов в поддержку Вооруженных сил Украины. После этого она снова вернулась в США.
Сколько Малигон заработала на рекламе Tesla
В июле 2025 года в информационном пространстве появилось заявление, что Малигон якобы снялась в рекламном ролике для компании Tesla. Однако позже Илон Маск прокомментировал ситуацию и написал что он "понятия не имеет, кто это".
Оригинальное сообщение и комментарий Илона Маска / фото Х
Это позволяет предположить, что никакого сотрудничества не было, а само видео, вероятно, создано с использованием компьютерной графики. Таким образом, маловероятно, что Малигон получала гонорар от компании Маска.
Сколько зарабатывает Анна Малигон?
По открытым данным, в TikTok на Анну Малигон подписано почти 6 миллионов пользователей, в Instagram – около 2 миллионов.
Примерный ежемесячный доход модели оценивают в пределах 24-33 тысяч долларов. В годовом измерении ее заработок может достигать 245–340 тысяч долларов.