У вівторок, 25 жовтня, компанія Adidas повідомила про розірвання співпраці з Каньє Вестом через його антисемітські заяви.

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Серйозні виклики для Adidas

Представники спортивного бренду наголосили, що дії та заяви американського виконавця суперечать їхнім цінностям, адже вони підтримують взаємоповагу та справедливість.

Усе це відбувається на тлі масштабного тиску в соціальних мережах та від інвесторів. Вони вимагали відмовитися від співпраці з репером та його брендом Yeezy. Лише у 2022 році акції Adidas втратили в ціні 64%. Крім того, падіння підтримує й посилення дивних розмов Веста. Додамо, що станом на сьогодні капітал репера Forbes оцінює у 2 мільярди доларів. У 2021 році цей показник дорівнював 1,8 мільярда доларів США.

У зв'язку з цим рішенням Adidas буде вимушений перекривати величезну дірку у своєму бюджеті. Популярний бренд Yeezy приносила німецькій компанії приблизно 1 – 2 мільярдів доларів щорічно, згідно зі словами аналітика Evercore ISI Омара Саада.

Ми бачимо великий ризик, пов'язаний з франшизою Yeezy,

– додав експерт.

Що ще відбувається з компанією

Крім масштабної драми з репером, для Adidas святковий сезон (з кінця листопада до початку січня) починається теж з не надто позитивних новин. Річ у тому, що це останній ритейлер, який встав на ноги після сповільнення темпів зростання економіки. Це призвело до різкого збільшення запасів компанії, які доведеться агресивно знецінювати коштом прибутків.

В Adidas додали, що продажі в третьому кварталі виросли лише на 4%, без врахування впливу волатильності на валютному ринку. В Китаї цей показник знизився на двозначний відсоток. Компанія також попередила вже вдруге за рік, що прибуток буде приблизно на 60% нижчим, ніж раніше прогнозували. Позиції компанії на ринку, на момент створення цього матеріалу: