Речь идет о 1 триллион долларов, трейдеры поставили на падение фондового рынка в США. В начале 2023 года общую сумму коротких позиций оценивали в 863 миллиарда долларов.

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Какие акции выбрали трейдеры

К списку самых популярных ценных бумаг среди коротких позиций можно увидеть немало хорошо известных наименований. В частности, речь идет о таких компаниях:

Tesla;

Apple;

Microsoft;

NVIDIA;

Amazon.

Известно, что до 8 июня акции техгиганта Apple занимали первое место в этом списке. Но теперь в лидеры выбился производитель электрокаров, которым руководит Илон Маск. На акции Tesla приходится самая большая доля коротких позиций – 3,3% от всех ценных бумаг в обращении.

Специалисты из исследовательской компании S3 Partners сообщили, что с начала 2023 года трейдеры потеряли на всех коротких позициях 120 миллиардов долларов. К примеру, после подорожания акций Tesla более чем 111%, трейдеры из-за ставки на падение потеряли примерно 12,4 миллиарда долларов.

Почему трейдеры делают ставку на падение рынка

Несмотря на это инвесторы-медведи, которые активизируются при падении рынка, продолжают делать ставку на обесценивание активов на фондовых биржах. На сегодняшний день короткие позиции открыли против 5% от всех имеющихся акций в обращении. Интересно, что рынок показывает положительную динамику. В частности, Индекс S&P 500 зафиксировал рост на уровне 5,5% с начала июня, а с января 2023 года – почти на 15%.

За подавляющим большинством коротких позиций стоят хедж-фонды и институциональные инвесторы. Таким образом, они демонстрируют обеспокоенность будущей динамикой на рынке. Среди выделяемых ими рисков дальнейшее повышение процентной ставки и уже и так высокие цены на акции. Добавим, что глава Федерального резерва заявил, что дальнейшее повышение ставки – это достаточно корректное предположение, если экономика и дальше будет двигаться в текущем направлении.