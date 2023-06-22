Изменения на рынке для доллара

В четверг, 22 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 101,96. Котировки во время торгов упали на 0,11%, согласно данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 101,94 до 102,16.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

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Что влияет на позиции доллара США

Доллар упал почти до минимального значения за месяц. Валюта сменила динамику на рынке после выступления главы Федеральной резервной системы США перед Конгрессом. В частности, он заявил, что дальнейшее повышение процентной ставки – это достаточно хорошее предположение, если экономика будет и дальше демонстрировать текущую динамику, информирует издание CNBC.

После этого индекс доллара США упал на 0,5%. Кроме того, рынку сомневаются, что следует ожидать еще двух повышений ставки до конца текущего года.

Эксперты из компании MPS считают, что доллар может потерять 5% по другим валютам во второй половине 2023 года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.