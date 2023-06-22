Наразі йдеться про 1 трильйон доларів, які трейдери поставили на падіння фондового ринку у США. На початку 2023 року загальну суму коротких позицій оцінювали у 863 мільярди доларів.

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Які акції обрали трейдери

До переліку найпопулярніших цінних паперів серед коротких позицій можна побачити чимало добре відомих найменувань. Зокрема, йдеться про такі компанії:

Tesla;

Apple;

Microsoft;

NVIDIA;

Amazon.

Відомо, що до 8 червня акції техгіганта Apple займали перше місце у цьому списку. Але тепер у лідери вибився виробник електрокарів, яким керує Ілон Маск. На акції Tesla припадає найбільша частка коротких позицій – 3,3% від усіх цінних паперів в обігу.

Фахівці з дослідницької компанії S3 Partners повідомили, що з початку 2023 року трейдери втратили на всіх коротких позиціях 120 мільярдів доларів. Для прикладу, після подорожчання акцій Tesla на понад 111%, трейдери через ставку на падіння втратили приблизно 12,4 мільярда доларів.

Чому трейдери роблять ставку на падіння ринку

Попри це інвестори-ведмеді, які активізуються під час падіння ринку, продовжують робити ставку на знецінення активів на фондових біржах. На сьогодні короткі позиції відкрили проти 5% від усіх наявних акцій в обігу. Цікаво, що ринок демонструє позитивну динаміку. Зокрема, Індекс S&P 500 зафіксував зростання на рівні 5,5% з початку червня, а з січня 2023 року – майже на 15%.

За переважною більшістю коротких позицій стоять хедж-фонди та інституційні інвестори. Таким чином, вони демонструють занепокоєння щодо майбутньої динаміки на ринку. Серед ризиків, які вони виділяють, подальше підвищення процентної ставки та вже й так високі ціни на акції. Додамо, що очільник Федерального резерву заявив, що подальше підвищення ставки – це досить коректне припущення, якщо економіка й надалі буде рухатися у поточному напрямку.