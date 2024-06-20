Соответствующие заявления сделали подразделения двух европейских банков, которые остаются в России. Речь идет об итальянском Intesa Sanpaolo и венгерском OTP Bank.

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Какие решения приняли банки

В частности, банк Intesa Sanpaolo принял решение о приостановлении с 13 июня 2024 конвертации евро и переводов в этой валюте. Об этом сообщили в службе поддержки кредитора. В то же время клиенты банка по заявке будут иметь возможность снять валюту со счета.

Напомним, что итальянский банк с апреля 2023 года не открывает новые валютные счета для физических лиц.

С 17 июня подразделение банка Intesa также приостановило операции по обмену безналичной валюты. Кредитор добавил, что эту операцию вернут после решения ряда "технических вопросов, связанных с остановкой торгов долларами и евро на Московской бирже".

Клиенты банка имеют возможность обменивать валюту непосредственно в отделениях, проблем со снятием средств и их переводом нет. Итальянский кредитор предложил своим клиентам забрать валюту со счетов.

О прекращении обмена безналичной валюты сообщило и подразделение венгерского ОТП Банка. Этот кредитор держит на счетах 37,4 миллиарда рублей вкладов физических лиц. В банке клиенты смогут обменять валюту только наличными в отделениях, согласно данным Financial Club.

Какие санкции ввел Минфин США

В среду, 12 июня 2024 года, Министерство финансов США ввело санкции против Московской фондовой биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария России. Главная причина – полномасштабная война России против Украины.

Важно! Одним из первых последствий новых санкций США стало решение Московской фондовой биржи о приостановлении торгов долларом и евро. Это произошло 13 июня.

В американском ведомстве отметили, что новые санкционные ограничения направлены против "архитектуры российской финансовой системы России", которую сфокусировали на содействии инвестициям в оборонную промышленность.