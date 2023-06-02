Рекордные прибыли

За май майнеры биткоина заработали свыше 919 миллионов долларов. Общую долю комиссий за аналогичный период оценили в 13,7%. Для сравнения в апреле майнеры заработали чуть больше 800 миллионов долларов.

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Прибыль майнеров известнейшей цифровой монеты на рынке растут в течение последних 7 месяцев, а точнее с ноября 2022 года. Тогда они сумели заработать за 30 дней 474 миллиона долларов США. Добавим, что в июне прошлого года этот показатель достиг отметки в 673,7 миллиона долларов.

Новый рекорд на рынке криптовалют / Инфографика The Block

На момент создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 27 тысяч долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет почти 525,4 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance. С начала года курс цифровой монеты вырос на 64,22%, информирует CoinDesk.

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