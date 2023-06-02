Рекордні прибутки
За травень майнери біткойна заробили понад 919 мільйонів доларів. Загальну частку комісій за аналогічний період оцінили у 13,7%. Для порівняння у квітні майнери заробили трохи більш як 800 мільйонів доларів.
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Прибутки майнерів найвідомішої цифрової монети на ринку зростають протягом останніх 7 місяців, а точніше з листопада 2022 року. Тоді вони зуміли заробити за 30 днів 474 мільйони доларів США. Додамо, що у червні минулого року цей показник досягнув позначки у 673,7 мільйона доларів.
Новий рекорд на ринку криптовалют / Інфографіка The Block
На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 27 тисяч доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить майже 525,4 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance. З початку року курс цифрової монети зріс на 64,22%, інформує CoinDesk.
Цікаві події на ринку криптовалют:
- Токен Pepe на початку травня встановив перший в своїй історії рекорд на ринку, злетівши на 7000%. Це сталося всього через 17 днів після створення цифрової монети;
- Водночас мільярдер Ілон Маск змінив свою позицію щодо Dogecoin. Він заявив, що не варто робити ставку на цю монету.