Любимая, но есть нюансы

Илон Маск не раз говорил, что Dogecoin – его любимая монета на крипторынку. Он добавил, что у нее "лучший юмор" и "в ней есть собаки". Ранее миллиардер даже предложил McDonald's принимать ее в качестве оплаты.

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Обратите внимание, что Dogecoin (DOGE) – это одноранговая цифровая валюта, которая основана на популярном меме Doge. На официальном лого изображено лицо собаки оконного стекла. Создатель монеты – программист Билл Маркус, которому пришла в голову идея создать собственную криптовалюту, не похожую на биткойн и которая была бы ближе к людям.

Я никому не советую покупать криптовалюту или делать ставку на Dogecoin,

– высказался так Илон Маск, выступая виртуально на саммите Совета генеральных директоров The Wall Street Journal в Лондоне.

Изменения на рынке криптовалют

По состоянию на сегодняшний день курс биткойна остановился на уровне 26 406 долларов, по данным CoinDesk. А максимально криптовалюта стоила почти 69 тысяч долларов.

Стоимость Ethereum – второй по популярности монеты на рынке – составляет 1 802 долларов за монету.

Polygon стоит 0,88 доллара.

В то же время стоимость Dogecoin колеблется на уровне около 0,07 доллара.

Кстати, глава компании Equity Management Associates Ларри Лепард однажды высказался, что американский доллар ожидает "абсолютный коллапс". А это, в свою очередь, станет мощным толчком для биткойна и тогда его цена взлетит до 10 миллионов долларов.