Банк Канады установил рекорд за 15 лет и анонсировал следующий шаг

Канада активно пытается унять инфляцию. Для этой цели центральный банк поднял ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за 15 лет и анонсировал следующий шаг.

Банк Канады решил поднять ставку до 4,5%. Регулятор добавил, что сделает паузу, чтобы оценить общий эффект предыдущих решений по ставке. В целом этот шаг не стал сюрпризом, поскольку многие экономисты предупреждали об этом.

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Ситуация с инфляцией в Канаде

Инфляция в Канаде летом 2022 года достигла максимума на уровне 8,1%. Уже в декабре этот показатель был равен 6,3%. Это больше, чем втрое целевого уровня инфляции, который установил центробанк Канады – 2%.

В 2022 году Банк Канады повышал ключевую ставку рекордными темпами. За 10 месяцев регулятор поднял этот показатель на 425 базовых пунктов. Ожидается, что темпы роста цен в 2023 году будут более мощными, чем прогнозировали в октябре.

В квартальном отчете центрального банка считают, что за первые шесть месяцев инфляция должна замедлиться ориентировочно до 3%. В то время как целевого уровня она достигнет уже в 2024 году.

Канадский регулятор добавил о намерении сохранить ключевую ставку на текущем уровне, если экономика страны будет развиваться в соответствии с прогнозом, то планируется сохранить ключевую ставку на текущем уровне. Но центробанк готов принять решение об очередном поднятии ставки, если это будет необходимо для того, чтобы инфляция опустилась до целевого уровня.