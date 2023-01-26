Банк Канади встановив рекорд за 15 років та анонсував наступний крок

Канада активно намагається вгамувати інфляцію. Задля цієї мети центральний банк підняв ключову процентну ставку до найвищого рівня за 15 років та анонсував наступний крок.

Банк Канади вирішив підняти ставку до 4,5%. Регулятор додав, що зробить паузу, аби оцінити загальний ефект попередніх рішень щодо ставки. В цілому цей крок не став сюрпризом, оскільки багато економісті попереджали про це.

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Ситуація з інфляцією у Канаді

Інфляція у Канаді влітку 2022 року досягла максимуму на рівні 8,1%. Вже у грудні цей показник дорівнював 6,3%. Це більше, ніж втричі цільового рівня інфляції, який встановив центробанк Канади – 2%.

У 2022 році Банк Канади підвищував ключову ставку рекордними темпами. За 10 місяців регулятор підняв цей показник на 425 базисних пунктів. Очікують, що темпи зростання цін у 2023 році будуть потужнішими, ніж прогнозували у жовтні.

У 2022 році одну із найбільш агресивних монетарних політик

у світі проводила Федеральна резервна система США. Це допомогло американській валюті досягти максимуму за 20 років.

Водночас у квартальному звіті центрального банку вважають, що за перші шість місяців інфляція має сповільнитися орієнтовно до 3%. Тоді як цільового рівня вона досягне вже у 2024 році.

Канадський регулятор додав про намір зберегти ключову ставку на поточному рівні, якщо економіка країни буде розвиватися відповідно до прогнозу, то планують зберегти ключову ставку на поточному рівні. Але центробанк готовий ухвалити рішення про чергове підняття ставки, якщо це буде необхідно для того, аби інфляція опустилася до цільового рівня.