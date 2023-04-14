С начала 2023 года цифровые монеты начали стремительно расти в цене. Но похоже Уоррен Баффет, капитал которого Bloomberg оценивает в 113 миллиардов долларов, не разделяет восторга среди инвесторов.

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Баффет раскритиковал биткоин

Легендарный инвестор и бизнесмен из США заявил, что флагман рынка криптовалют – биткоин – не имеет внутренней ценности. В то же время он подчеркнул, что людям присуще желание найти "легкие деньги" и поиграть в рулетку. Мол, это инстинкт, существовавший всегда.

Миллиардер не впервые делает критические заявления о биткоине. Еще в 2018 году Баффет назвал цифровую монету крысиным ядом в квадрате", добавив, что эти активы ждет плохой конец. Однако за 4 года стоимость криптовалюты выросла больше, чем на 200%.

Кроме того, в мае 2022 года бизнесмен отмечал, что не купил бы биткоин даже если он будет стоить 25 долларов. По его мнению, накопление цифровых монет – это нелепая идея. Например, инвестор отметил, что сельскохозяйственные угодья или объекты недвижимости можно капитализировать, тогда как криптовалюты в этом контексте не имеют практической пользы.

Новый рекорд биткоина

В то же время по состоянию на 14 апреля 2023 года биткоин достиг нового психологического уровня. Цена монеты пересекла отметку в 31 тысячу долларов США. Это произошло впервые с июня прошлого года. Предыдущий рекорд зафиксировали 11 апреля с ценой на уровне 30 тысяч долларов за монету. Последние данные о позиции биткоина на рынке:

В целом с января монета подорожала больше 86%;

Рыночная капитализация биткоина составляет 595,65 миллиарда долларов , по данным CoinDesk;

, по данным CoinDesk; Курс цифровой монеты на момент создания этого материала колеблется на уровне 30 799 долларов.

Крайне положительную динамику демонстрирует и вторая по популярности криптовалюта на рынке. Речь идет об Ethereum, подорожавшем сразу на 10% в сутки. Курс монеты достиг 2 130 долларов США. Рыночную капитализацию Ethereum сейчас оценивают в 252,95 миллиарда долларов. Текущая цена составляет 2116 долларов.