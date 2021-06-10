Nubank удалось привлечь 1,15 миллиарда долларов инвестиций, что является рекордом среди технологических компаний Латинской Америки. Крупнейшим инвестором стала компания Berkshire Hathaway, которая ранее инвестировала в бразильскую компанию с цифровых платежей StoneCo.
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Что известно о Nubank
Цифровой банк создали в 2013 году, и он стал одним из крупнейших мировых банков-челленджеров с 40 миллионами клиентов.
Банк-ЧелленджерЭто небольшой недавно созданный банк, который напрямую конкурирует с давно созданными банками в стране. Иногда такие банки специализируются на сферах, которые недостаточно обслуживают крупные банки.
Новое финансирование Numank направит на развитие продуктового портфеля компании, который включает бесплатную кредитную карточку, кредитные и инвестиционные продукты через Easynvest – финтех, приобретенный Nubank в 2020 году.
Кроме того, инвестиции помогут расшириться компании на другие страны и привлечь талантливых сотрудников.
Почему эта инвестиция неожиданная
В начале июня Nubank приобрел брокера Easynvest и две компании, которые предлагают клиентам инвестиции в цифровые активы и биржевые фонды, основанные на биткоине.
Но сам Уоррен Баффет неоднократно высказывал свою позицию относительно криптовалюты.
Это вероятно яд для крыс в квадрате. Она противоречит интересам цивилизации,
– сказал Баффет.
Еще в 2020 году инвестор заявил, что не владеет ни одной криптовалютой и не планирует этого делать. Среди причин такой нелюбви:
- Биткоин не имеет "уникальной ценности";
- Биткоин – это не деньги;
- Баффет не понимает биткоина.