Nubank удалось привлечь 1,15 миллиарда долларов инвестиций, что является рекордом среди технологических компаний Латинской Америки. Крупнейшим инвестором стала компания Berkshire Hathaway, которая ранее инвестировала в бразильскую компанию с цифровых платежей StoneCo.

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Что известно о Nubank

Цифровой банк создали в 2013 году, и он стал одним из крупнейших мировых банков-челленджеров с 40 миллионами клиентов .

Банк-Челленджер Это небольшой недавно созданный банк, который напрямую конкурирует с давно созданными банками в стране. Иногда такие банки специализируются на сферах, которые недостаточно обслуживают крупные банки.

Новое финансирование Numank направит на развитие продуктового портфеля компании, который включает бесплатную кредитную карточку, кредитные и инвестиционные продукты через Easynvest – финтех, приобретенный Nubank в 2020 году.

Кроме того, инвестиции помогут расшириться компании на другие страны и привлечь талантливых сотрудников.

Почему эта инвестиция неожиданная

В начале июня Nubank приобрел брокера Easynvest и две компании, которые предлагают клиентам инвестиции в цифровые активы и биржевые фонды, основанные на биткоине.

Но сам Уоррен Баффет неоднократно высказывал свою позицию относительно криптовалюты.

Это вероятно яд для крыс в квадрате. Она противоречит интересам цивилизации,

– сказал Баффет.

Еще в 2020 году инвестор заявил, что не владеет ни одной криптовалютой и не планирует этого делать. Среди причин такой нелюбви:

Биткоин не имеет "уникальной ценности";

Биткоин – это не деньги;

Баффет не понимает биткоина.

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