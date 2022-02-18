В результате компания Meta (ранее Facebook) вылетела из десятки крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. Ключевая причина – самое масштабное падение акций компании за месяц в истории.

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Новый провал Meta

Согласно данным Bloomberg , 17 февраля компания Meta закончила торговый день с капитализацией на уровне 565 миллиардов долларов и опустилась на 11 место в рейтинге. В июне 2021 года компания достигла оценки в 1 триллион долларов, согласно CNBC . Теперь десятку фирм по рыночной капитализации закрывает китайский техгигант Tencent Holdings Ltd.

Компания Meta потеряла более 500 миллиардов долларов рыночной капитализации от сентябрьского пика. Акции компании начали резко обесцениваться после последнего финансового отчета Meta , разочаровавшего аналитиков и продемонстрировавшего стагнацию увеличения количества пользователей. Этот показатель упал на 46% по сравнению с прошлогодним рекордом.

Стоимость, уничтоженная распродажей акций Meta, превышает рыночную капитализацию всех компаний в индексе S&P 500, кроме восьми. Актуальные данные относительно позиций Meta на рынке и капитала учредителя компании:

цена акций компании Цукерберг колеблется на уровне 207,71 доллара за штуку;

рыночная капитализация техгиганта составляет 589,4 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.

Forbes оценивает капитал Марка Цукерберга в 74,3 миллиарда долларов;

По версии Bloomberg , бизнесмен владеет состоянием в размере 78,8 миллиарда долларов.

К теме! Последние события повлияли на личный капитал Марка Цукерберга. В начале февраля бизнесмен потерял более 29 миллиардов долларов в день на фоне обесценивания акций техгиганта после обнародования последнего квартального отчета за 2021 год.