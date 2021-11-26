Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 26 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,02 гривні, що на 9 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти стрімко пішла вгору. Курс євро зупинився на рівні 30, 33 гривні, що на 16 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,05 – 27,07.

Євро – 30,34 – 30,36.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,91 гривні, продаж – 27,15 гривні.

Євро: купівля – 30,09 гривні, продаж – 30,46 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році досягне позначки у 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара зупиниться на рівні 28,50 гривні , а на кінець року він зросте до 29 гривень.

, а на кінець року він зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу