Загалом українська гривня стрімко зміцнювала свої позиції на валютному ринку до середини листопада. Проте у другій половині місяця тренд змінився і долар почав стрімко зростати в ціні.

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МВФ оприлюднив новий прогноз

Згідно з новими розрахунками Міжнародно валютного фонду, курс української гривні до долара у середньорічній перспективі до 2026 року буде коливатися в діапазоні від 27,32 гривні до 28 гривень:

2021 рік – 27,32 гривні за долар, попередній прогноз МВФ становив 27,52 гривні за долар;

за долар, попередній прогноз МВФ становив 27,52 гривні за долар; 2022 рік – 27,43 гривні за долар, раніше МВФ прогнозував курс на рівні 27,41 гривні за долар;

за долар, раніше МВФ прогнозував курс на рівні 27,41 гривні за долар; 2023 рік – 27,91 гривні за долар, попередній прогноз – 27,66 гривні за долара;

У 2024 – 2026 роках МВФ очікує, що курс гривні щодо долара зупиниться на рівні 28 гривень. Попередній прогноз на аналогічний період визначав, що долар буде коштувати 27,80 гривні. Станом на 26 листопада 2021 року НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 27,02 гривні.

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