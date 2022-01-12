Эксперты Goldman Sachs снизили свой прогноз по поводу экономического роста Китая на 2022 год, поскольку они ожидают усиления ограничений деловой активности, направленных на сдерживание штамма Омикрон.

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Goldman Sachs об экономике Китая

Аналитики Goldman Sachs поздно во вторник обновили прогноз по ВВП Китая на 2022 год. По их мнению, на фоне ситуации с коронавирусом, в частности, вероятного более высокого среднего уровня ограничений (следовательно и экономических издержек) для сдерживания распространения штамма Омикром. Следовательно, эксперты уменьшили свой прогноз по экономическому росту на 2022 год до 4,3% с 4,8%.

По всей вероятности, наиболее новые реалии повлияют на сферу потребления (в экономике этот термин приравнивают к получению благ или услуг). В то время как экспорт пострадает меньше, поскольку эксперты ожидают ограниченных сбоев в цепях снабжения. Кроме того, они считают, что смягчение правительственной политики компенсирует половину груза от коронавирусных ограничений. Goldman Sachs предполагают, что негативное влияние сосредоточится в первом квартале 2022 года.

В Goldman Sachs обнародовали новый прогноз по Китаю / Фото Getty Images

Ожидается, что власти Китая объявят прогноз роста по крайней мере на уровне 5% на 2022 год во время ежегодной встречи в марте. Чтобы согласовать потенциальный разрыв между фактическим ростом и целевым показателем ВВП, аналитики банка заявили, что Пекин может реализовать следующие решения:

развернуть больше стимулов,

отказаться от цели роста (как в 2020 году).