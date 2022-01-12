Експерти Goldman Sachs знизили свій прогноз щодо економічного зростання Китаю на 2022 рік, оскільки вони очікують посилення обмежень ділової активності, спрямованих на стримування штаму Омікрон.

Зверніть увагу Нова загроза: як Омікрон впливає на фінансові ринки

Goldman Sachs про економіку Китаю

Аналітики Goldman Sachs пізно у вівторок оновили прогноз щодо ВВП Китаю на 2022 рік. На їхню думку, на фоні ситуації з коронавірусом, зокрема, ймовірного вищого середнього рівня обмежень (отже й економічних витрат) для стримування розповсюдження штаму Омікром. Відтак експерти зменшили свій прогноз щодо економічного зростання на 2022 рік до 4,3% з 4,8%.

Цілком ймовірно, найбільше нові реалії вплинуть на сферу споживання (в економіці цей термін прирівнюють до отримання благ або послуг). Тоді як експорт постраждає менше, оскільки експерти очікують обмежених збоїв в ланцюгах постачання. Крім того, вони вважають, що пом’якшення урядової політики компенсує половину тягаря від коронавірусних обмежень. У Goldman Sachs припускають, що негативний вплив зосередиться в першому кварталі 2022 року.

У Goldman Sachs оприлюднили новий прогноз щодо Китаю / Фото Getty Images

Очікується, що влада Китаю оголосить прогноз зростання принаймні на рівні 5% на 2022 рік під час щорічної зустрічі в березні. Щоб узгодити потенційний розрив між фактичним зростанням і цільовим показником ВВП, аналітики банку заявили, що Пекін може реалізувати наступні рішення:

розгорнути більше стимулів,

відмовитися від цілі зростання (як у 2020 році).

Вони також додали, що у минулому слабкість деяких показників зростання не заважала офіційному ВВП досягти цілі уряду. Крім того, точність офіційних економічних даних Китаю часто викликає сумніви. Аналітики Goldman Sachs уточнили, що вони могли переоцінити вплив нового штаму та коронавірусу на економічне зростання Китаю в цілому.