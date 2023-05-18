Прежде всего следует отметить, что евро и китайский юань зафиксировали прямо противоположные рекорды. В то же время доллар США, который сегодня является главой валютой глобальной торговли, демонстрирует положительную динамику.

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Главные изменения на рынке

Объемы использования евро в международных расчетах упали до самого низкого уровня за последние 3 года. Этот результат был зафиксирован в апреле 2023 года. Юань же достиг рекордной отметки за 5 месяцев, однако за последние 30 дней позиции валюты немного ослабли. В процентном соотношении с начала весны, то в SWIFT обнародовали следующие данные:

С 32,64% в марте доля использования евро в международных расчетах упала до 31,74% ;

в марте доля использования евро в международных расчетах упала до ; На первый месяц весны на юань приходилось 4,78% международных платежей Уже в апреле этот показатель упал до 3,51 %.

Даже несмотря на спад евро все остается второй по популярности валютой для расчетов на глобальном рынке.

Динамика доллара США на рынке

В то же время, американский доллар усиливает свои позиции в этом сегменте. По сути, валюте первой экономики мира не повредил неожиданный банкопад в США, который спровоцировал немало турбулентности как в пределах страны, так и в Европе. В частности, на фоне мартовских крахов американских банков о своем коллапсе сообщил на тот момент второй по величине кредитор Швейцарии с более чем столетней историей – Credit Suisse.

Согласно последним данным, доля доллара в международных расчетах в апреле выросла до 42,71% из 41,74% месяцем раньше. Напомним, что легендарный инвестор Уоррен Баффет заявил, что не видит альтернатив для доллара на глобальной арене.