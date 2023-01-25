Саудовская Аравия изучает возможности цифровой нацвалюты: это часть революционной инициативы

В Саудовской Аравии центральный банк сообщил об исследовании национальной цифровой валюты. Больше о конкретных действиях и планах страны – читайте дальше.

Национальный банк Саудовской Аравии решил более интенсивно изучить цифровую валюту. Однако никакого решения о внедрении этого инструмента пока нет.

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Стоит добавить, что Саудовская Аравия – это одно из первых государств в мире, обратившее внимание на цифровые валюты от центральных банков. Еще в 2019 году в стране сообщили о проекте Aber.

Саудовская Аравия и цифровая валюта

Согласно последним данным центробанк работает над этапом проекта, главным фокусом которого является сосредоточение на внутренних вариантах использования национальной цифровой валюты для оптовых продаж в сотрудничестве с местными банками и финтех-компаниями.

Также регулятор обращает внимание на изучение ряда аспектов, связанных с национальной валютой в цифровом формате. Речь идет о:

Экономическом влиянии;

Готовности рынка;

Реализации платежных решений с внедрением этого инструмента.

В конце 2022 года Китай заявил о начале нового исторического периода в отношениях с Саудовской Аравией . На саммите стран Персидского залива они подписали 34 инвестиционных соглашения

о сотрудничестве в разных сферах.

Центробанк Саудовской Аравии также преследует цель рассмотреть в этом контексте политические, правовые и нормативные аспекты применения национальной цифровой валюты. Кроме того, в проекте будут активно участвовать местные банки и платежные компании.

Этот шаг является частью инициативы Saudi Vision 2030, с помощью которой страна стремится сократить свою зависимость от нефти, диверсифицировать экономику и развить сектор социальных услуг (образование, здравоохранение, туризм, инфраструктура).