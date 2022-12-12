По словам Си Цзиньпина, Китая работает над тем, чтобы покупать нефть и газ в национальной валюте – юанях. Важно добавить, что эта страна является второй экономикой мира и одним из самых мощных импортеров нефти.
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Новые цели Китая
Таким образом, официальный Пекин стремится добиться важной цели на валютном рынке. Речь идет об установлении юаня на международном уровне и ослаблении роли доллара США в контексте глобальной торговли.
Во время встречи лидеры двух стран направили решительные сигналы по поводу "невмешательства". Кроме того, глава Саудовской Аравии принц Мухаммед объявил о начале нового исторического периода в отношениях с Китаем. В частности, стороны подписали 34 инвестиционных соглашения о сотрудничестве в разных сферах.
Отношения между Китаем и Саудовской Аравией в цифрах:
- Сегодня Поднебесная – это крупнейший торговый партнер Саудовской Аравии. Двусторонний оборот стран оценивали в более чем 87 миллиардов долларов в 2021 году;
- Китайский экспорт в Саудовскую Аравию составляет 30,3 миллиарда долларов, тогда как импорт страны из королевства достиг отметки на уровне 57 миллиардов долларов.
К тому же Саудовская Аравия является ключевым поставщиком нефти в Китай, на которую добавляет 18% от общего импорта нефти. Согласно официальным данным Поднебесной, за первые 10 месяцев 2022 года страна приобрела 73,54 миллиона тонн нефти, стоимость которых составляет 55,5 миллиарда долларов. Это 1,77 миллиона баррелей в сутки питеш Reuters.
Что эти переговоры означают для США
Это особенно актуально на фоне непростого периода в отношениях между Саудовской Аравией и США, который возник из-за таких вопросов как:
- Права человека;
- Энергетическа политика;
- Россия.
Столь масштабные переговоры с Китаем и Саудовской Аравией создают значительный контраст с переговорами пятимесячной давности между США и главным экспортером нефти в мире. Тогда на похожем, но менее масштабном на мероприятии присутствовал Джозеф Байден.
Для официального Вашингтона более сильные позиции Китая в странах Персидского залива – это повод для серьезного беспокойства. Например, любой шаг в сторону отказа Саудовской Аравией от доллара в торговле нефтью может стать чрезвычайно серьезным политическим шагом.
Более того, Эр-Рияд уже пытался использовать эту карту против США из-за вероятных законодательных норм, которые потенциально угрожают странам ОПЕК антимонопольными исками.
В то же время аналитики заявляют, что, несмотря на подписание ряда экономических и стратегических соглашений о партнерстве между Китаем и Саудовской Аравией, отношения между этими странами остаются сфокусированными на энергетике. Однако также следует учитывать, что фирмы из Китая усилили сотрудничество в технологическом и инфраструктурном секторах.