По словам Си Цзиньпина, Китая работает над тем, чтобы покупать нефть и газ в национальной валюте – юанях. Важно добавить, что эта страна является второй экономикой мира и одним из самых мощных импортеров нефти.

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Новые цели Китая

Таким образом, официальный Пекин стремится добиться важной цели на валютном рынке. Речь идет об установлении юаня на международном уровне и ослаблении роли доллара США в контексте глобальной торговли.

Во время встречи лидеры двух стран направили решительные сигналы по поводу "невмешательства". Кроме того, глава Саудовской Аравии принц Мухаммед объявил о начале нового исторического периода в отношениях с Китаем. В частности, стороны подписали 34 инвестиционных соглашения о сотрудничестве в разных сферах.

Отношения между Китаем и Саудовской Аравией в цифрах:

Сегодня Поднебесная – это крупнейший торговый партнер Саудовской Аравии. Двусторонний оборот стран оценивали в более чем 87 миллиардов долларов в 2021 году;

в 2021 году; Китайский экспорт в Саудовскую Аравию составляет 30,3 миллиарда долларов, тогда как импорт страны из королевства достиг отметки на уровне 57 миллиардов долларов.

К тому же Саудовская Аравия является ключевым поставщиком нефти в Китай, на которую добавляет 18% от общего импорта нефти. Согласно официальным данным Поднебесной, за первые 10 месяцев 2022 года страна приобрела 73,54 миллиона тонн нефти, стоимость которых составляет 55,5 миллиарда долларов. Это 1,77 миллиона баррелей в сутки питеш Reuters.

Что эти переговоры означают для США

Это особенно актуально на фоне непростого периода в отношениях между Саудовской Аравией и США, который возник из-за таких вопросов как:

Права человека;

Энергетическа политика;

Россия.

Столь масштабные переговоры с Китаем и Саудовской Аравией создают значительный контраст с переговорами пятимесячной давности между США и главным экспортером нефти в мире. Тогда на похожем, но менее масштабном на мероприятии присутствовал Джозеф Байден.

Для официального Вашингтона более сильные позиции Китая в странах Персидского залива – это повод для серьезного беспокойства. Например, любой шаг в сторону отказа Саудовской Аравией от доллара в торговле нефтью может стать чрезвычайно серьезным политическим шагом.

Интересно! Президент США Джо Байден заявил со ссылкой на экспертов, что экономика страны может быть впервые за 50 лет опередить Китай по темпам рост ВВП. МВФ же прогнозирует другие цифры.

Более того, Эр-Рияд уже пытался использовать эту карту против США из-за вероятных законодательных норм, которые потенциально угрожают странам ОПЕК антимонопольными исками.

В то же время аналитики заявляют, что, несмотря на подписание ряда экономических и стратегических соглашений о партнерстве между Китаем и Саудовской Аравией, отношения между этими странами остаются сфокусированными на энергетике. Однако также следует учитывать, что фирмы из Китая усилили сотрудничество в технологическом и инфраструктурном секторах.