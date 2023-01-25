Национальный банк Саудовской Аравии решил более интенсивно изучить цифровую валюту. Однако никакого решения о внедрении этого инструмента пока нет.
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Стоит добавить, что Саудовская Аравия – это одно из первых государств в мире, обратившее внимание на цифровые валюты от центральных банков. Еще в 2019 году в стране сообщили о проекте Aber.
Саудовская Аравия и цифровая валюта
Согласно последним данным центробанк работает над этапом проекта, главным фокусом которого является сосредоточение на внутренних вариантах использования национальной цифровой валюты для оптовых продаж в сотрудничестве с местными банками и финтех-компаниями.
- Экономическом влиянии;
- Готовности рынка;
- Реализации платежных решений с внедрением этого инструмента.
Центробанк Саудовской Аравии также преследует цель рассмотреть в этом контексте политические, правовые и нормативные аспекты применения национальной цифровой валюты. Кроме того, в проекте будут активно участвовать местные банки и платежные компании.
Этот шаг является частью инициативы Saudi Vision 2030, с помощью которой страна стремится сократить свою зависимость от нефти, диверсифицировать экономику и развить сектор социальных услуг (образование, здравоохранение, туризм, инфраструктура).