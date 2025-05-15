Почему снижается доллар

В четверг, 15 мая 2025 года, доллар США продолжает терять позиции на рынке, поскольку остается под давлением, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На доллар США влияет то, что инвесторы оценивают постоянную неопределенность, которая связана с торговлей. Этот фактор остается даже несмотря на недавнее ослабление напряженности, чему способствовали удачные торговые переговоры США и Китая.

Напомним, что в начале недели доллар США существенно вырос в цене. Главный фактор, которые повлиял на ситуацию больше всего, – это решение США и Китаем поставить на паузу торговую войну, которая начала из-за повышения тарифов на импорт.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Сейчас Индекс доллара США торгуется на уровне 100,78, согласно данным портала MarketWatch. Доллар упал в цене на 0,25% за сегодня. В течение торговой сессии валюта колебалась в диапазоне от 100,59 до 101,06. С начала 2024 года американская валюта подешевела более чем на 7%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: