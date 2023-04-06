По состоянию на четверг, 6 апреля 2023 года, официальная российская валюта упала до самого низкого уровня по отношению к доллару США за 12 месяцев.

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Новый обвал российского рубля

Максимумом для американского доллара был курс на уровне 80,1 рубля. В последний раз такую динамику этой валютной пары фиксировали на рынке только 18 апреля 2022 года. Параллельно евро торговался на уровне 87,55 рубля.

Напомним, что с начала весны 2023 года российская официальная денежная единица не в первый раз фиксирует существенные потери на рынке. По состоянию на 1 марта рубль обрушился до самого низкого уровня за 10 месяцев. На тот момент, потери валюты с начала декабря оценили в 20%. Среди причин, которые давят на денежную единицу:

Санкции коллективного Запада ударили по доходам Кремля от экспорта энергоносителей;

Мощные военные расходы агрессора.

На момент создания этого материала, курсы валют демонстрируют такую динамику: