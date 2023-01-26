Тревожные сигналы для экономики США: доллар упал до минимального уровня за 8 месяцев
Американский доллар зафиксировал очередной минимум на рынке, в то время как следующее заседание Федерального резерва остается в фокусе. Также на ситуацию повлияли последние новости о доходах корпораций. Больше об этом – читайте на Финансы24.
Последние изменения на рынке
В четверг, 26 января, котировки Индекса доллара США выросли на 0,08% к 101,72, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,50 – 101,85.
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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, по данным CNBC.
Доллар упал к минимуму за 8 месяцев, поскольку мрачный сезон доходов корпоративного сектора США усилил опасения по поводу рецессии, пишет издание. Reuters. Кроме того, следующее заседание Федерального резерва остается в центре инвесторов.
Сейчас есть признаки того, что экономика США может замедлиться более существенным образом.
– добавили экономисты Wells Fargo.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
В то же время на фоне ожиданий рекордно подорожавший в 2022 году Индекс доллара США благодаря монетарной политике Федерального резерва потерял 11% от своего максимума за 20 лет.
Больше новостей о долларе США:
- Специалисты рассказали об основных причинах стремительного укрепления доллара США в 2022 году. К тому же, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год;
- В то же время американская валюта за прошлый год достигла лучшего результата на рынке за 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%;
- В Morgan Stanley считают, что в 2023 году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности.