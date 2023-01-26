Тривожні сигнали для економіки США: долар обвалився до мінімального рівня за 8 місяців
Американський долар зафіксував черговий мінімум на ринку, тоді як наступне засідання Федерального резерву залишається у фокусі. Також на ситуацію вплинули останні новини про прибутки корпорацій. Більше про це – читайте на Фінанси24.
Останні зміни на ринку
У четвер, 26 січня, котирування Індексу долара США виросли на 0,08% до 101,72, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,50 – 101,85.
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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
- Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;
- За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, за даними CNBC.
Долар впав до мінімуму за 8 місяців, оскільки похмурий сезон прибутків корпоративного сектору США підсилив побоювання щодо рецесії, пише видання Reuters. Крім того, наступне засідання Федерального резерву залишається у фокусі інвесторів.
Зараз є ознаки того, що економіка США може сповільнитися більш суттєвим чином,
– додали економісти Wells Fargo.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Водночас на фоні очікувань Індекс долара США, який рекордно подорожчав у 2022 році завдяки монетарній політиці Федерального резерву, втратив 11% від свого максимуму за 20 років.
Більше новин про долар США:
- Фахівці розповіли про основні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. До того ж за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік;
- Водночас американська валюта за минулий рік досягла найкращого результату на ринку за 7 років – з 2015 року. Йдеться про річне зростання на рівні 8,6%;
- У Morgan Stanley вважають, що у 2023 році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності.