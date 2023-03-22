Последние изменения на рынке

В ходе торгов в среду, 22 марта, Индекс доллара США упал на 0,21% к 103,04, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,98 – 103,26.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар продолжает ослабевать по отношению к корзине из 6 других валют. Валюта даже упала до самого низкого уровня за последние 5 недель перед завершением заседания Федерального резерва, на котором обсуждается монетарная политика.

Целью инвесторов является получить хоть какую-то информацию о дальнейших изменениях базовой ставки. Актуальность этого вопроса растет ввиду последних проблем в банковском секторе, пишет Investing.com.