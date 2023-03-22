Последние изменения на рынке
В ходе торгов в среду, 22 марта, Индекс доллара США упал на 0,21% к 103,04, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,98 – 103,26.
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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.
Доллар продолжает ослабевать по отношению к корзине из 6 других валют. Валюта даже упала до самого низкого уровня за последние 5 недель перед завершением заседания Федерального резерва, на котором обсуждается монетарная политика.
Целью инвесторов является получить хоть какую-то информацию о дальнейших изменениях базовой ставки. Актуальность этого вопроса растет ввиду последних проблем в банковском секторе, пишет Investing.com.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.