Останні зміни на ринку

Під час торгів у середу, 22 березня, Індекс долара США впав на 0,21% до 103,04, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,98 – 103,26.

Актуально Фокус на Європі: огляд ринку та актуальні можливості для інвесторів

Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар продовжує слабшати щодо кошика з 6 інших валют. Валюта навіть впала до найнижчого рівня за останні 5 тижнів перед завершенням засідання Федерального резерву, на якому обговорюють монетарну політику.

Інвестори мають на меті отримати бодай якусь інформацію про подальші зміни базової ставки. Актуальність цього питання зростає зважаючи на останні проблеми у банківському секторі, пише Investing.com.