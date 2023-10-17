Над этим проектом тоже работала фирма New World Wealth, которая находится в Южной Африке

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Кто такие центимиллионеры

Центимиллионеры – это люди, капитал которых оценивают в более 100 миллионов долларов. Теперь новый класс сверхбогатых людей насчитывает 28 420 человек. Эта цифра выросла вдвое с 2003 года. Если сравнивать с показателем в 2022 году, то в мире центимиллионеров стало больше на 12%. Тогда как в следующие 10 лет ожидают, что эта цифра вырастет на 38% глобально до 39 тысяч центимиллионеров.

Эксперты полагают, что такому ощутимому увеличению количества представителей нового класса богачей способствовали многолетние низкие ключевые ставки. Еще одна причина – экономический рост в США и Азии. В то же время в рамках текущей экономической ситуации ожидают, что темпы роста несколько замедлятся. В частности, из-за агрессивной монетарной политики центробанков.

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География обитания богачей

На сегодняшний день больше всего представителей центимиллионеров проживает в стране с первой экономикой мира – США. Речь идет о 38% или 10 660 человек. Вторую строчку занимает Китай с 8%. В количественном расчете эта доля составляет 2358 человек. Тройку лидеров закрывает Германия, где доля центы миллионеров составляет примерно 4% или 1050 человек.

Если рассматривать географию проживания центимиллионеров в городах, то исследователи привели следующие данные: