После начала полномасштабного вторжения в Украину российские миллиардеры оказались между международными санкциями и давлением со стороны Кремля. Дело в том, что Владимир Путин настойчиво намекает им вернуть состояние на Родину.
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Российские миллиардеры массово выводят деньги из Европы
По подсчетам Bloomberg, общая стоимость активов, которые российские богачи вывели из Европы с февраля 2022 года, составляет по меньшей мере, 50 миллиардов долларов. Одним из последних дополнений в этой истории стало решение акционеров United Merdical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc перевести бизнес из Кипра в Россию. Эти компании контролируются двумя олигархами: Игорем Шиловым и Марком Курцером.
Это свидетельствует о серьезном изменении поведения российских миллиардеров, хорошо известных благодаря практике хранения своих капиталов в юрисдикциях стран Запада. Таким образом, они получали ряд серьезных преимуществ:
- Благоприятную правовую систему для инвесторов;
- Низкие налоги;
- Возможность получать дивиденды в инвалюте.
Еще один немаловажный фактор – многие российские миллиардеры попали в санкционные списки ЕС, Великобритании и США. Почти с начала 2022 года они переводят свои активы либо в Россию, либо в так называемые дружественные страны. Прежде всего речь идет о Соединенные Арабские Эмираты и Казахстан.