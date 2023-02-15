Еще одна страна Европы ввела предельную цену на российские нефтепродукты

Швейцария решила присоединиться к нефтяным санкциям против России. К сожалению, причина остается неизменной – полномасштабная война в Украине. Больше об этом – читайте дальше.

Крайне важно, что Швейцария, известная в мире своим нейтралитетом, поддерживает именно нефтяные санкции против государства-агрессора. Эти ограничения в первую очередь ввел Европейский Союз.

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Швейцария поддержала нефтяные санкции против России

Швейцарские власти согласовали собственные санкции против сырой нефти и нефтепродуктов из России в соответствии с последним пакетом санкций Евросоюза. Благодаря этому решению, новые ограничения начнут действовать с 15 февраля 2023 года.

В частности, в начале февраля 2022 года Европейский Союз адаптировал ряд переходных положений. Федеральный совет Швейцария также поддержал эти материалы. Речь идет о ценовом потолке на российские нефтепродукты.

В то же время Швейцария отказалась от идеи конфискации замороженных русских активов личного характера. Официальное объяснение – это противоречащее законодательству страны. Однако Берн не исключает возможности конфискации валютных резервов центрального банка России.

Следовательно, услуги, способствующие торговле, посредничеству и транспортировке нефтепродуктов государства-агрессорки можно только при условии, если цена не превышает таких граничных лимитов:

К примеру, продукты, как мазут должны стоить не больше 45 долларов за баррель;

за баррель; Стоимость бензина, дизельного топлива и других не должна превышать 100 долларов за баррель.

Выделяют две основные цели такой санкционной политики, а именно ограничение доходов официальной Москвы и смягчение неблагоприятных последствий для поставок энергоресурсов в третьи страны и минимизация ценовых скачков на рынке. Следует учитывать, что полномасштабная агрессия России против Украины стала вызовом для глобального энергетического сектора.

Напомним, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала 10 пакет санкции ЕС против России. В частности, она сообщила, что на этот раз речь идет об ограничениях на 11 миллиардов евро.