ЕС планирует принять новые санкционные ограничения против России уже на следующей неделе, а точнее в канун годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

Достойно внимания Сложное время – новые возможности для каждого: какая опция поможет быть готовым ко всему

Европейские лидеры также направлены на усиление поддержки официального Киева. Главные акценты делают на обеспечении Украины оружием и встречами с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новые санкции против России

В Европейском Союзе на пороге принятия решения об обязательствах банков сообщать об активах центрального банка России. Полагают, что контроль над российскими активами, которые заморозили в европейских юрисдикциях, – это один из первых шагов к рассмотрению вопроса потенциального использования этих средств для восстановления Украины.

Еще одно предложение от Европейской комиссии – усилить обязательства по отчетам о замороженных российских активах, связанных с юридическими и физическими лицами из санкционных списков. Для этого планируют ввести такие штрафы за непредоставление этой информации:

50 тысяч евро для индивидов;

для индивидов; Или 10% от годового оборота компании.

Новый пакет санкций прокомментировала в твиттер глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, размах 10 пакета санкций оценивают в 11 миллиардов евро, поскольку речь идет о торговых запретах и контроле над экспортом технологий.

Мы ослабляем способность России поддерживать свою военную машину,

– добавила политик.

Кроме того, в центре внимания ЕС остаются российские банки. В частности, речь идет о возможном установлении ограничений против "Альфа-Банка", "Тинькофф-Банка", "Росбанка" и Фонда национального благосостояния.

Еще один важный элемент – введение ограничений против российского перестраховщика судов, перевозящих нефть. Также в проекте упоминают санкционные ограничения на товары и технологии, которые используют русские военные, электронику и редкоземельные сплавы.