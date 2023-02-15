Вкрай важливо, що Швейцарія, яка відомо у світі своїм нейтралітетом, підтримує саме нафтові санкції проти держави-агресорки. Ці обмеження першочергово запровадив Європейський Союз.

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Швейцарія підтримала нафтові санкції проти Росії

Швейцарська влада узгодила власні санкції проти сирої нафти та нафтопродуктів з Росії відповідно до останнього пакету санкцій Євросоюзу. Завдяки цьому рішенню нові обмеження почнуть діяти з 15 лютого 2023 року.

Зокрема, на початку лютого 2022 року Європейський Союз адаптував низку перехідних положень. Федеральна рада Швейцарія також підтримала ці матеріали. Йдеться про цінову стелю на російські нафтопродукти.

До теми! Водночас Швейцарія відмовилася від ідеї конфіскації заморожених російських активів приватного характеру. Офіційне пояснення – це суперечить законодавству країни. Проте Берн не відкидає можливість конфіскації валютних резервів центрального банку Росії.

Відтак послуги, які сприяють торгівлі, посередництву та транспортуванню нафтопродуктів держави-агресорки можна лише за умови, якщо ціна не перевищує таких граничних лімітів:

Для прикладу, продукти, як мазут мають коштувати не більше 45 доларів за барель;

за барель; Вартість бензину, дизельного пального та інших має не перевищувати 100 доларів за барель.

Виділяють дві основні цілі такої санкційної політики, а саме обмеження доходів офіційної Москви та пом’якшення несприятливих наслідків для постачання енергоресурсів до третіх країн і мінімізація цінових стрибків на ринку. Варто враховувати, що повномасштабна агресія Росії проти України стала викликом для глобального енергетичного сектора.

Нагадаємо, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала 10 пакет санкції ЄС проти Росії. Зокрема, вона повідомила, що цього разу йдеться про обмеження на 11 мільярдів євро.