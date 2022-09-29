В ЕС хотят запретить россиянам открывать криптокошельки

В ответ на псевдореферендум, ЕС ужесточит ограничения касательно инвестиций россиян в криптовалюту. Планируется запрет россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах.

Россиянам хотят запретить открывать криптогакошельки в ЕС

Новые ограничения могут быть введены из-за спроса на криптовалюту в России после начала мобилизации и массового отъезда россиян за границу. Отметим, что большинство российских банков отсоединили от SWIFT, поэтому они вынуждены возить всюду кучу наличных денег, чтобы рассчитываться за различные товары и услуги.

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Следовательно, все больший спрос на криптовалюту и собственно криптокошельки среди россиян не вызывает удивления. Новые ограничения также предполагают отмену предыдущего лимита в 10 тысяч евро. Согласно новым правилам, он может быть сокращен до нуля.

Псевдореферендумы, организованные на территориях, оккупированных россией, являются незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой,

– заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Новый пакет санкций в отношении россии

В апреле ЕС в рамках санкций запретил криптобиржам открывать кошельки для российских физических и юридических лиц на сумму более 10 тысяч евро.

Также Фон дер Ляен объявила, что в новый пакет санкций войдут ограничения на российскую нефть, запрет на экспорт авиационной продукции и электронных компонентов, а также ограничения на импорт российских товаров. Она подчеркнула, что такие новые ограничения лишит россия семи миллиардов евро.

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Полные детали пакета еще не опубликованы, поскольку они по прежнему подлежат согласованию государствами-членами ЕС.