В ЕС хотят запретить россиянам открывать криптокошельки
Источник:CoinDesk
В ответ на псевдореферендум, ЕС ужесточит ограничения касательно инвестиций россиян в криптовалюту. Планируется запрет россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах.
Россиянам хотят запретить открывать криптогакошельки в ЕС
Новые ограничения могут быть введены из-за спроса на криптовалюту в России после начала мобилизации и массового отъезда россиян за границу. Отметим, что большинство российских банков отсоединили от SWIFT, поэтому они вынуждены возить всюду кучу наличных денег, чтобы рассчитываться за различные товары и услуги.
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Следовательно, все больший спрос на криптовалюту и собственно криптокошельки среди россиян не вызывает удивления. Новые ограничения также предполагают отмену предыдущего лимита в 10 тысяч евро. Согласно новым правилам, он может быть сокращен до нуля.
Псевдореферендумы, организованные на территориях, оккупированных россией, являются незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой,
– заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Новый пакет санкций в отношении россии
Также Фон дер Ляен объявила, что в новый пакет санкций войдут ограничения на российскую нефть, запрет на экспорт авиационной продукции и электронных компонентов, а также ограничения на импорт российских товаров. Она подчеркнула, что такие новые ограничения лишит россия семи миллиардов евро.
К теме Пять стран ЕС призывают усилить санкции против россии: что об этом известноОбратите внимание! Полные детали пакета еще не опубликованы, поскольку они по прежнему подлежат согласованию государствами-членами ЕС.