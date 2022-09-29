Росіянам хочуть заборонити відкривати криптогаманці в ЄС

Нові обмеження можуть запровадити через попит на криптовалюту в росії після початку мобілізації та масового від'їзду росіян за кордон. Зауважимо, що більшість російських банків від'єднали від SWIFT, тож вони вимушені возити всюди купу готівки, аби мати змогу розраховуватись за різні товари та послуги.

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Відтак все більший попит на криптовалюту та власне криптогаманці серед росіян не викликає здивування. Нові обмеження також передбачають скасування попереднього ліміту у 10 тисяч євро. Згідно з новими правилами вона може бути скорочена до нуля.

Псевдореферендуми, організовані на територіях, окупованих росією, є незаконною спробою захопити землю та змінити міжнародні кордони силою,

– заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо! У квітні ЄС у рамках санкцій заборонив криптобіржам відкривати гаманці для російських фізичних та юридичних осіб на суму понад 10 тисяч євро.

Новий пакет санкцій щодо росії

Також Фон дер Ляєн оголосила, що до нового пакету санкцій увійдуть обмеження цін на російську нафту, заборона на експорт авіаційної продукції та електронних компонентів, а також обмеження на імпорт російських товарів. Вона підкреслила, що такі нові обмеження позбавить росію семи мільярдів євро.

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Зверніть увагу! Повні деталі пакету ще не опубліковані, оскільки вони все ще підлягають узгодженню державами-членами ЄС.