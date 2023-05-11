Россия фиксирует сокращение нефтегазовых доходов

С начала года нефтегазовые доходы России оценили в 2,3 триллиона рублей. В то же время не нефтегазовые доходы составили 5,5 триллиона рублей. Это существенно отличается от показателей за аналогичный период годом ранее.

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Согласно последним данным, с января по апрель 2023 доходы от газа и нефти России сократились на 52%. Об этом сообщило Министерство финансов государства-агрессора. В российском ведомстве выделили две причины сокращения доходов:

Обесценивание котировок нефти марки Urals;

Уменьшение объемов экспорта газа.

К теме! На момент создания этого материала, стоимость самой известной российской марки нефти – Urals – колеблется на уровне 55,90 доллара за баррель, по данным OilPrice.

Суммарно за первые 4 месяца текущего года в бюджет агрессора поступило 7,8 триллиона рублей. Это на 22% меньше, чем за такой же период в прошлом году. С другой стороны расходы с января выросли на 26% по сравнению с показателем за аналогичный период в 2022 году. Сумму расходов оценивают в 11,2 триллиона рублей.

Напомним, что коллективное мероприятие ввело нефтяные санкции против России. Речь идет о частичном эмбарго от ЕС и ценовом потолке на уровне. 60 долларов за баррель, которые вступили в силу 5 декабря 2022 года. Кроме того, уже обсуждали возможность понижения предельной цены для нефти от агрессора. К сожалению, ЕС и США решили, что пока не нужно принимать это решение.