Международная группа по борьбе с отмыванием средств вновь приняла решение об ограничении преимуществ, которые агрессор обладает из-за своего статуса в организации.
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Новые ограничения для России
В этот раз речь идет об ограничении возможностей России участвовать в работе Международной группы по борьбе с отмыванием средств, а также запрет – на участие в региональных группах как члена FATF.
Согласно данным Минфина, несмотря на санкционные ограничения, Россия продолжает вести дела со странами, входящими в черный список FATF, а также террористическими организациями. В частности, речь идет о:
- Иране;
- Северной Корее.
В украинском ведомстве отметили, что государство-агрессор продолжает имитировать выполнение международных стандартов, используя манипуляции и формальные отсылки на документы FATF. Действия же России свидетельствуют о прямо противоположном. Официальная Москва игнорирует:
- Запрет на финансирование терроризма;
- Режим нераспространения оружия массового поражения;
- Полномасштабная война против Украины четко противоречит Мандату, принципам и обязательствам FATF.
Кроме того, Министерство финансов совместно с Госфинмониторингом продолжают работать с тем, чтобы еще больше изолировать Россию от сферы финансового мониторинга. Более того, Украина обращается в другие страны с призывом о помощи. Еще один пласт этой просьбы – поддержка окончательного решения об исключении России из FATF и включении этой страны в черный список.