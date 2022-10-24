Международная группа по борьбе с отмыванием средств вновь приняла решение об ограничении преимуществ, которые агрессор обладает из-за своего статуса в организации.

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Новые ограничения для России

В этот раз речь идет об ограничении возможностей России участвовать в работе Международной группы по борьбе с отмыванием средств, а также запрет – на участие в региональных группах как члена FATF.

Интересно! Буквально сегодня, 24 октября, Денис Шмыгаль раскрыл подробности переговоров с Германией. Одной и темой переговоров было участие России в FATF, как и финансирование обороны и дальнейшее сотрудничество.

Согласно данным Минфина, несмотря на санкционные ограничения, Россия продолжает вести дела со странами, входящими в черный список FATF, а также террористическими организациями. В частности, речь идет о:

Иране;

Северной Корее.

В украинском ведомстве отметили, что государство-агрессор продолжает имитировать выполнение международных стандартов, используя манипуляции и формальные отсылки на документы FATF. Действия же России свидетельствуют о прямо противоположном. Официальная Москва игнорирует:

Запрет на финансирование терроризма;

Режим нераспространения оружия массового поражения;

Полномасштабная война против Украины четко противоречит Мандату, принципам и обязательствам FATF.

Кроме того, Министерство финансов совместно с Госфинмониторингом продолжают работать с тем, чтобы еще больше изолировать Россию от сферы финансового мониторинга. Более того, Украина обращается в другие страны с призывом о помощи. Еще один пласт этой просьбы – поддержка окончательного решения об исключении России из FATF и включении этой страны в черный список.